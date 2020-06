"Trabalhamos a pensar no adversário, no seu comportamento, que tem sido positivo na equipa do Paços de Ferreira. É a segunda equipa com mais pontos depois da retoma, é consistente, sabe o que faz em campo, bem orientada e com certeza criará problemas. Cabe-nos focar no que somos como equipa e o que temos de fazer para passar este obstáculo", afirmou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa de antevisão da partida com os pacenses.

Após a retoma, o Paços de Ferreira somou nove pontos, resultado de três vitórias e uma derrota, sofrida frente ao Sporting.

Sérgio Conceição admitiu ainda ter consciência de que, nesta altura da prova, a equipa 'portista' não tem margem para falhar, mas garantiu que essa característica de não querer errar é algo que já o acompanha "desde que se entende por gente".

"Sinto que não posso falhar desde que tenho consciência de que sou gente. Sou uma pessoa determinada, ambiciosa, que quer sempre acertar e fazer mais e melhor. Deste o momento em que cheguei ao FC Porto, encaro todos os desafios como oportunidades para acertar. O mais importante não são os seis jogos que faltam, mas o de amanhã [segunda-feira] contra o Paços de Ferreira", afirmou.

O treinador portista confirmou ainda a ausência de Zé Luís para o encontro com o Paços de Ferreira. O avançado cabo-verdiano sofreu, antes do dérbi com o Boavista, uma mialgia na face posterior da coxa esquerda.

"Está praticamente recuperado, mas à parte da equipa. No início da próxima semana, já contamos a 100%", completou.

Sobre outra das ausências da equipa, o japonês Shoya Nakajima, Sérgio Conceição não se quis alongar sobre a questão, atirando, novamente, que o caso está "entregue à direção do clube".

Além de Zé Luís e Nakajima, Marcano continua em tratamento e é também baixa certa na equipa.

O FC Porto, líder do campeonato, joga esta segunda-feira, às 21:15 horas, em casa do Paços de Ferreira, no 12.º lugar, numa partida relativa à 29.ª jornada da I Liga de futebol.

