– Taça do Mundo de Bajas no Pinhal: 27 a 29 de Março – CN TT no Pinhal: 27 a 29 de Março – CN Enduro em Fafe: 4 e 5 de Abril – CR de Motocross em Arcos de Valdevez: 5 de Abril – Treino CNV Portimão: 12 de Abril A Direcção da FMP, conjuntamente com a sua Comissão Médica, continuará a avaliar em permanência a evolução da situação e informará a calendarização dos eventos.

Da interacção com as autoridades locais, com os clubes organizadores e no espírito das orientações da Direcção Geral de Saúde (DGS), a Federação de Motociclismo de Portugal, reafirmando o seu compromisso de responsabilidade social e seguindo as orientações para a contenção e mitigação do novo Coronavírus COVID-19, informa que os eventos a seguir indicados foram cancelados ou adiados: