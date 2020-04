O Dirtfish juntou os três Chefes de Equipa das três equipas do Mundial de Ralis, Andrea Adamo (Hyundai Motorsport), Richard Millener (M-Sport/Ford) e Tommi Makinen (Toyota Gazoo Racing), numa conversa e o primeiro tema que os três abordaram foi o que fariam para conseguir ter mais equipas no WRC. O resumo das respostas é simples: Gastar muito menos dinheiro, menos ralis e ‘facilitar’ homologação dos carros.

Andrea Adamo (Hyundai Motorsport) é de opinião que uma boa medida seria não obrigar as novas equipas a entrar em ‘full time’ no campeonato, mas sim permitir-lhes que se fossem integrando a pouco e pouco, a exemplo do que a Citroën fez em 2001, para entrar no WRC a tempo inteiro apenas em 2003. Isso daria tempo para trabalhar no desenvolvimento do carro sem começar logo a gastar para uma temporada inteira. Adamo entende também que há demasiados ralis e isso é o que faz os orçamentos disparar mais.

Já Richard Millener (M-Sport/Ford) é de opinião que já o estão a fazer, pois há muito que estão a trabalhar em medidas que visam poupar muito dinheiro, sendo sempre essa a razão que impede mais marcas de virem para o WRC, os orçamentos.

Tommi Makinen (Toyota Gazoo Racing) concorda que fazer 14 ralis e possivelmente mais, como se ponderava antes desta pandemia, é muito caro para as atuais disponibilidades das equipas/construtores, e começava por facilitar a homologação dos carros, dando mais latitude às novas marcas que os quisessem desenvolver.