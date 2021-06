"O comité organizado está a fazer todo o possível para não haja uma propagação do novo coronavírus, mas, mesmo assim, com a movimentação de pessoas, isso é algo que não pode ser totalmente evitado. As medidas que foram tomadas são extremamente rígidas e contamos com a ajuda dos participantes para se manterem na bolha. Estamos a monitorar a pandemia para podermos tomar as decisões certas", afirmou a presidente do comité organizador, Seiko Hashimoto.

A realização do evento durante a pandemia da covid-19 tem levantando muitas críticas no Japão, com membros do atual governo apelarem para o seu cancelamento, assim como um largo número de médicos, que efetuaram um abaixo-assinado igualmente a pedir a não realização dos Jogos.

"A nossa prioridade que é que todos estejam seguros. Para isso, seguimos os padrões do governo e das autoridades de saúde. Estamos preparados para os Jogos", frisou Hashimoto, em conferência de imprensa.

A presença de público nas várias competições ainda é um assunto pendente, com as atuais diretrizes do governo japonês a colocarem um número de espetadores máximo de 5000 ou metade da capacidade do recinto.

O comité de Tóquio2020 já tinha anunciado que não haverá público estrangeiro e que apenas 90 mil pessoas vão viajar para a capital japonesa.

"Esperamos que mais de 80% dos moradores da Vila Olímpica cheguem vacinados. Isso é uma situação que vai limitar os riscos de uma disseminação da covid-19", concluiu Hashimoto.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à novo coronavírus, vão decorrer de 23 de julho a 8 de agosto.

