Já disponível a aplicação myKTM, ligada desde o smartphone a

uma Unidade de Conectividade, torna possível colocar facilmente uma ‘configuração

de fábrica’ na KTM SX-F pelo toque de um simples botão.

Colocando um controlo adicional nas mãos dos pilotos da KTM

SX-F, a aplicação myKTM permite uma configuração rápida e fácil da moto. Na

própria pista, com ferramentas de afinação chave e conselhos úteis a partir do

conforto do teu dispositivo smartphone, tudo passa a ser possível!

Com o software agora descarregável tanto para iOS como para Android, o kit KTM PowerParts Connectivity Unit está agora disponível para aquisição.

Milhares de horas e de testes foram dedicadas à criação da

aplicação avançada myKTM da KTM que, para 2021, fica ativo para a linha completa

de motos KTM SX-F de 4 tempos. Esta ferramenta inovadora, coloca uma

adaptabilidade simples e concisa do mapeamento e desempenho do motor,

juntamente com recomendações precisas para ajustes de suspensão utilizando

ecrãs de menu bem apresentados e intuitivos.

Como funciona a aplicação MyKTM

A aplicação myKTM funciona através de uma ligação Bluetooth directa com uma Unidade de Conectividade que está localizada no guiador. Uma vez sincronizada, a moto será adicionada ao seu GARAGE virtual no smartphone e ficará imediatamente disponível para uma gama de opções de afinação e recomendações, descritas nas respectivas secções MOTOR e SUSPENSÃO.

A entrada no MOTOR, permite ao utilizador personalizar os diversos parâmetros do motor ao seu gosto, ou de acordo com o terreno e as condições que está prestes a enfrentar. Envolve uma abordagem básica de ‘escala deslizante’, com vários pré-ajustes que permitem modificações de parâmetros vitais, tais como: travão motor, controlo do binário, controlo de tracção e controlo de partida (na app ENGINE BRAKING, THROTTLE RESPONSE, TRACTION CONTROL, LAUNCH CONTROL).

Uma vez feitas as alterações através do aplicativo, estas são

tangíveis, eficazes e muito perceptíveis a partir dos primeiros metros de uma

nova volta.

Selecionando SUSPENSÃO os pilotos podem incrementar nas suas KTM SX-F, mais suavidade ou rigidez, consoante o tipo de pista em termos de manuseamento da moto. Isto retira muito do trabalho e tempo que muitas vezes se perde a tentar encontrar a melhor regulação para pistas duras, lamacentas ou arenosas, graças à recomendação SAG ASSISTANT e SUSPENSION SETTING. Como noutras situações, as escolhas tornam-se bastante mais claras, tanto para o primeiro utilizador como para os pilotos mais experientes, apresentando-se esta aplicação myKTM como um guia valioso para todos.

“É excitante trazer a aplicação myKTM para o mercado. Permitindo todo um novo espectro de possibilidades de ajuste, esta é uma ferramenta concebida para melhorar a experiência de pilotagem e fazer com que cada piloto da KTM SX-F obtenha o melhor da sua moto”, afirma Joachim Sauer, KTM Senior Product Manager Offroad.

“Estamos satisfeitos com a versatilidade da aplicação e como as alterações, que feitas através de um simples smartphone e com o piloto fora da moto, podem ter um efeito tão interessante e imediato. O trabalho continua para nós e, num futuro previsível, queremos expandir a utilização e o âmbito do myKTM a muitos mais modelos da gama KTM Offroad”.

Para mais informações sobre preços e disponibilidade do kit

da Unidade de Conectividade KTM PowerParts, por favor contacte o seu revendedor

local autorizado KTM.

Mais informações AQUI