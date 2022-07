O Colónia 'caiu aos pés' do Regensburg, que milita na Bundesliga 2, prova na qual é um dos líderes ao fim das duas primeiras jornadas, e o Bayer Leverkusen pelo Elversberg, equipa que subiu na época passada à terceira divisão.

O Jahn Regensburg chegou ao fim do tempo regulamentar empatado com o Colónia a dois golos, pelo que foi preciso um prolongamento, no qual não houve golos, e uma série de penáltis, em que a equipa secundária foi mais competente ao concretizar quatro penáltis contra três do seu opositor.

No tempo regulamentar, a equipa da casa chegou a estar a vencer por 2-0, com golos do avançado dinamarquês Andreas Albers e do avançado Prince Owusu, mas o Colónia reduziu antes do intervalo, aos 28, pelo avançado Mark Uth, e já na segunda parte pelo médio austríaco Dejan Ljubicic, aos 63.

O Elvesberg nem necessitou de prolongamento ou penáltis, resolveu a questão no tempo regulamentar, adiantando-se logo no marcador aos dois minutos, pelo médio Jannik Rochelt, mas o Bayer Leverkusen respondeu de imediato, igualando ao minuto cinco, pelo avançado checo Adam Hlozek.

Aos 17 minutos, a equipa local voltou a adiantar-se no marcador pelo avançado costa-marfinense Koffi, o Bayer restabeleceu o empate à meia hora de jogo, pelo médio internacional chileno Charles Aránguiz, mas o Elversberg foi para o intervalo na frente do resultado, graças ao golo do avançado Luca Schnellbacher, aos 37.

Na segunda parte, a equipa da terceira divisão ampliou a vantagem para 4-2, aos 74 minutos, pelo defesa Kevin Conrad, reduzindo o Bayer já perto do fim pelo avançado internacional checo Patrik Schik, aos 89, não evitando, contudo, a derrota e a consequente eliminação.

Noutros dois jogos envolvendo equipas da Bundesliga, o Wolfsburgo sentiu grandes dificuldades no terreno do Carl Zeiss Jena, equipa que milita na Liga Regional Nordeste (quarto escalão), ao vencer por 1-0, marcando o golo do triunfo aos 90+2, pelo avançado egípcio Omar Marmiush.

Já o Bochum, 13º classificado da última edição da Bundesliga, venceu de forma clara, por 3-0, no terreno do Viktoria Berlim, equipa que desceu ao quarto escalão na época transata.

JEC // AMG

Lusa/Fim