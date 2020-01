Colombiano Yony González assina pelo Benfica até 2024 O avançado colombiano Yony González assinou contrato com o Benfica por quatro temporadas e meia, até 2024, anunciaram hoje os campeões nacionais de futebol no seu site oficial na internet. desporto Lusa desporto/colombiano-yony-gonzalez-assina-pelo-benfica-_5e199391a9699e1bdff8f0ed





O extremo, de 25 anos, chega à Luz depois de uma temporada ao serviço dos brasileiros do Fluminense, com os quais terminou contrato em dezembro. Pelo emblema do Rio de Janeiro, disputou 62 jogos e marcou 17 golos em 2019.

"Estou muito feliz por cumprir o sonho de chegar à Europa e a um clube tão grande como o Benfica. Só quero trabalhar para poder dar alegrias aos adeptos e mostrar por que apostaram em mim", afirmou Yony, em declarações à BTV.

O colombiano revelou que este é um passo "importante" para a sua carreira, antes de se definir como um jogador "rápido, goleador, que se entrega, com drible e força", e que tem "muitas coisas para acrescentar à equipa" comandada por Bruno Lage.

Esta será a primeira experiência de Yony González na Europa, após passagens por Envigado, clube no qual se formou, Junior Barranquilla e Fluminense.

O avançado colombiano é o segundo reforço do Benfica no 'mercado' de inverno, juntando-se ao médio alemão Julian Weigl, que foi contratado ao Borussia Dortmund, por 20 milhões de euros.

