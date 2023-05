"Ontem [quinta-feira] à noite algo aconteceu algo muito triste durante o jogo com o FC Porto. Não foi a derrota nem a eliminação. Um futebolista da equipa rival, que admito e considero como uma referência, acusou-me falsamente de o ter apelidado de 'mono' (macaco). Quero pensar que foi um equívoco, que não ouviu corretamente o que eu lhe disse, mesmo que depois de analisar o seu comportamento posterior tenha dúvidas sobre isso", escreveu o jogador do Famalicão.

Numa mensagem na sua conta de Instagram, o médio famalicense revelou o que disse ao defesa do FC Porto, garantindo que procurou o adversário no final do encontro, em que os 'dragões' venceram por 3-2, para esclarecer o sucedido.

"As minhas palavras foram textualmente 'deste-me uma patada, idiota'. Há imagens para o comprovar. Além do mais falei-lhe num tom próximo e amigável, dentro do que é um contexto de um jogo e em consonância do que a figura de Pepe significa para mim. Tanto assim é que depois do que aconteceu procurei-o nos balneários para esclarecer o sucedido, mas ele nem quis ouvir-me", revelou ainda.

Colombatto condenou ainda qualquer ato racista demarcando-se de qualquer atitude que o possa relacionar a isso.

"Nunca tive uma atitude ou um comentário racista durante a minha carreira profissional ou enquanto criança. Nem permito que estas ofensas aconteçam na minha presença. Os meus valores estão acima de tudo. Posso ter mil defeitos, mas racismo não é um deles e não vou permitir que ninguém manche o meu nome deste modo. Não deixarei que o meu filho ouça da boca de ninguém que o seu pai é racista. O racismo é uma nódoa na sociedade e no desporto, juntos temos de conseguir erradicá-lo. Mas desta forma, lançando acusações falsas, não o vamos conseguir. É tão grave cometer um ato racista como inventá-lo para prejudicar alguém", escreveu o médio argentino.

No final, Colombatto deixa uma mensagem para Pepe.

"Pepe, a dor que a tua acusação gerou na minha família e em mim é indescritível, mas toda a gente tem o direito de errar e a minha mão estará sempre estendida para esclarecer o sucedido. Oxalá reconheças o teu erro para voltares ao lugar que te corresponde como referência no mundo do futebol, e assim estares à altura do emblema que defendes", sublinhou.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Famalicão reitera que se mantém ao lado do jogador, tal como o treinador João Pedro Sousa havia dito em conferência de imprensa no final do encontro com o FC Porto.

