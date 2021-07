A posição do COI e CPI surge poucas horas depois de se saber que não haverá mesmo público presencial em Tóquio, com as organizações a referir que a decisão, tomada após o aumento de contágios de covid-19 no Japão, "é no interesse de uns Jogos seguros para todos".

A decisão foi divulgada após reunião entre COI, CPI, Comité Organizador de Tóquio2020, Governo Metropolitano de Tóquio e o Governo do Japão.

Nesse encontro, o COI e o CPI "foram informados pela parte japonesa sobre o impacto do anúncio nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e apoiaram as políticas apresentadas pelas autoridades japonesas", refere o comunicado, que acrescenta que a decisão sobre espetadores nos Jogos Paralímpicos será tomada quando terminem os Jogos Olímpicos.

"O COI e o CPI, respeitando a decisão, apoiam-na no interesse de uns Jogos seguros para todos. Ao mesmo tempo, lamentam profundamente pelos atletas e pelos espetadores que esta medida tenha de ser posta em marcha", acrescenta o comunicado conjunto.

