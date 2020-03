COI confirma qualificação para Tóquio2020 apesar do adiamento O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) assegurou hoje que os atletas que tenham alcançado a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 continuam com um lugar garantido na competição, apesar do adiamento para 2021, devido à pandemia de Covid-19. desporto Lusa desporto/coi-confirma-qualificacao-para-toquio2020_5e7fb94895e8c8194519bda6





"É óbvio que aqueles atletas que conseguiram a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020 continuam qualificados. É uma consequência do facto destes Jogos Olímpicos, em concordância com o Japão, continuarem a serem os Jogos da XXXII Olimpíada", disse o alemão Thomas Bach, em declarações publicadas na página oficial do COI na rede social Twitter.

De acordo com a palavras de Bach, Portugal continua com 34 atletas apurados para os próximos Jogos Olímpicos, que vão decorrer em 2021, ainda em datas a apurar, depois de terem sido adiados por causa da propagação do novo coronavírus.

Após várias semanas de incerteza, na terça-feira, o COI e o Comité Organizador dos Jogos anunciaram o adiamento de Tóquio2020, devido à pandemia de Covid-19, com o objetivo de "proteger vidas". Foi a primeira vez que uns Jogos Olímpicos foram adiados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.

Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

A Europa é a zona do mundo mais afetada pela pandemia da covid-19, tendo já ultrapassado a barreira das 20 mil mortes, em mais de 337 mil casos de infeção pelo novo coronavírus.

O número de vítimas mortais em Itália devido ao novo coronavírus ultrapassou a barreira dos 10 mil mortos, com o registo de 889 óbitos nas últimas 24 horas, anunciou hoje a Proteção Civil italiana.

O número total de casos de infeção positivos no país, um dos mais afetados a nível mundial pela pandemia da covid-19, desde o início do surto no país (em 20 de fevereiro), é de 92.472.

