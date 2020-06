Se acha que o Dirt da Codemasters ‘bate’ por KO técnico o WRC 8 da Kylotonn, fique a saber que a espera vai acabar em 2023. Até aqui, os adeptos dos simuladores de ralis alternam-se entre os detentores das licenças das provas do Mundial de Ralis e o que ‘sobra’ para os lados da Codemasters, mas estes últimos vão passar a deter a licença de desenvolver o jogo oficial do WRC depois de 2022. Até lá, terá de ser paciente antes de poder jogar o futuro novo jogo, pois a atual proprietária, Kylotonn continua a ser o detentor dos direitos até 2022, que inclui o WRC9 (previsto para setembro de 2020), WRC10 e WRC11. A partir de 2023, a Codemasters desenvolverá o jogo oficial do Mundial de Ralis.

Tendo em conta como evolui a tecnologia e sabendo que três anos é muito tempo neste tipo de jogos, nem queremos imaginar o que será o WRC12. Se pudéssemos escolher, era simples: Física do jogo muito mais realista, como o que fora a plataforma rFactor em 2023, por exemplo, troços reais, ao milímetro, e não o que temos hoje. Óculos de realidade virtual a 32K, 480 fps, para não se ter que gastar muito dinheiro em Monitores 32K e outro pormenor muito importante: a possibilidade de ‘desenharmos’ troços reais através de uma app dedicada, para podermos desenhar o ‘My Rally Portugal’. Por fim, Cartão de Jogador, para podermos competir com jogadores do ‘nosso’ nível e não estarmos a fazê-lo contra quem faz 30.000 vezes um troço antes duma competição online…



Foto: Sean Bull Design