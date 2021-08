Segundo a federação, o defesa central dos 'leões' está a contas com uma inflamação no joelho direito, estando atualmente em tratamento, pelo que é baixa no Uruguai para os jogos frente ao Peru, Bolívia e Equador, que serão disputados nos dias 02, 05 e 09 de setembro, respetivamente.

O 'capitão' do Sporting esteve em campo os 90 minutos no empate frente ao Famalicão (1-1) no sábado, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Outro dos ausentes da seleção uruguaia é o avançado Luis Suárez, devido a um problema no joelho esquerdo.

