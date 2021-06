O 'capitão' do Sporting e o internacional português foram os mais votados entre os treinadores e os 'capitães' das 18 equipas que disputaram a última edição do campeonato.

Coates, de 30 anos, foi um dos 'esteios' defensivos dos 'leões', mas não se coibiu de ajudar ofensivamente, marcando cinco golos nas 33 partidas que disputou pelo recém-consagrado campeão nacional, além de ter registado 174 recuperações de bola e sido eleito o melhor jogador em campo por três vezes.

"É um orgulho imenso fazer parte da equipa do ano. Obrigado a todos os que votaram em mim. Este prémio também é da equipa, dos meus companheiros, que me ajudaram a alcançar mais um prémio", disse Coates, num vídeo publicado no site oficial da LPFP.

No 'onze' da temporada 2020/21, o uruguaio faz parelha no centro da defesa com outro 'capitão', no caso o internacional português Pepe, do FC Porto, segundo classificado da I Liga.

O experiente central luso, de 38 anos, que se encontra integrado na seleção portuguesa que vai participar no Euro2020, acumulou 27 encontros, dois golos e 169 recuperações de bola, tendo ainda sido por duas vezes o melhor futebolista em campo.

Dos quatro jogadores que integram o 'onze' ideal já anunciados, três são do Sporting, tendo em conta que, no sábado, a LPFP revelou que o espanhol Adán foi escolhido como melhor guarda-redes e Pedro Porro como melhor lateral direito.

