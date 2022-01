Ao contrário do 'leão' Manuel Ugarte, que estava nos pré-convocados, Coates e Darwin integram a lista do novo selecionador do Uruguai, Diego Alonso, para os confrontos com o Paraguai (27 de janeiro) e com a Venezuela (01 de fevereiro), de qualificação para o Mundial2022.

Darwin é a segunda baixa para o Benfica na Taça da Liga, depois de o defesa Nicolás Otamendi ter sido chamado para a Argentina.

O Benfica defronta o Boavista na primeira meia-final, marcada para 25 de janeiro, na véspera de o Sporting jogar com o Santa Clara, com a final marcada para 29.

Com cinco jornadas por disputar na qualificação sul-americana para o Mundial2022, o Uruguai ocupa o sétimo posto, com 16 pontos, os mesmos de Chile (sexto) e menos um do que Peru (quinto) e Colômbia (quarta), que ocupa a última vaga de apuramento direto.

Os quatro primeiros classificados apuram-se diretamente para o Mundial2022, enquanto o quinto colocado terá de disputar os 'play-offs' intercontinentais.

