Ontem, dia 7, foi um dia muito especial para o nosso piloto do Nacional de Supersport 300 Tomás Alonso #79, pois o piloto da Kawasaki Rame Moto comemorou o seu 18º aniversário.

Neste dia tão importante para qualquer jovem, o piloto, que tem sido um dos líderes do Nacional e continua em 3º a 9 pontos do comandante, além de ter planos para continuar no Mundial de Supersport 300 se a equipa conseguir os apoios necessários, recebeu de presente umas novíssimas botas Alpinestars Supertech R para continuar a sua participação nas SSP300 do Mundial de SBK em alta…

Aqui na foto de abertura, Filipe Martins, da Rame Moto, entrega o equipamento ao piloto na presença do pai António Alonso… Ficam os nossos parabéns e um agradecimento em nome de toda a equipa à Alpinestars Portugal e Grupo Multimoto, importadores não só da Alpine Stars mas da Kawasaki.