Com respeito à primeira manga de Superbikes disputada no Domingo 18 de Julho, há duas semanas, noticiámos erradamente que, após luta cerrada entre Pedro Nuno e Ivo Lopes, tinha sido este último a ganhar, quando de facto Ivo ganhou a segunda manga no Domingo mas Pedro Nuno, partindo da pole na sua Yamaha Target, foi o vencedor da corrida de Sábado e também fez a volta mais rápida.

Obviamente, não houve qualquer intenção tendenciosa, com dois pilotos que conhecemos, e que seguimos desde tenra idade, com afeição, expectativa e orgulho pelos seus feitos, que começam a transvasar as fronteiras do nosso país…

O lapso, mais incompreensível porque na tabela dos resultados publicada no mesmo artigo se vê claramente Pedro Nuno como vencedor, foi em parte devido a dificuldades que não cabe aqui explicar, mas mesmo assim as nossas desculpas aos afetados e a todos os leitores induzidos em erro. A notícia em questão foi corrigida, e aqui fica o estado do nacional de SBK: