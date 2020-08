André Pires, actual terceiro classificado na tabela de pontos das Superbike 2020, que já bisou uma vez o triunfo em Portimão, é outro dos pilotos ausentes no circuito algarvio, estando a fazer tudo neste momento para assegurar mais uma presença no prestigiante Grande Premio de Macau.

O piloto da equipa Motor7 / Yamaha Racing acabou por não conseguir reunir as condições necessárias para esta participação, justificando a sua ausência na prova algarvia pela falha de alguns patrocínios devido à actual fase pandémica que tem impossibilitado reunir os apoios necessários para a sua participação.

Por outro lado, o piloto nortenho que já bisou uma vez a vitória em Portimão em 2018, vai começar a preparar a sua presença no Grande Prémio de Macau, uma prova que vai na 67ª edição da prestigiada corrida, para já, confirmada. Todas as atenções estão agora viradas para a preparação da moto do piloto português, que tem embarque marcado daqui a dois meses.

Novamente aos comandos da sua Yamaha R1, Pires tudo fará para evoluir a sua melhor prestação, num renovado Circuito da Guia que tem vindo a sofrer várias obras de repavimentação ao longo do seu sinuoso traçado. A prova está agendada para os dias 19, 20, 21 e 22 de Novembro.

André Pires #14:

“Com muita pena minha, sou forçado a fazer uma pausa nas minhas aspirações ao CNV Moto 2020 e já não estarei em Portimão. Principalmente pela falta do budget necessário para fazer frente às despesas da minha participação. Esta pandemia não ajudou e está a ser impossível reunir a verba necessária.

Por outro lado, já estou a preparar a minha participação no Grande Prémio de Macau. Estamos a acabar de preparar a moto e eu estou a intensificar o treino físico. Quero agradecer aos patrocinadores que fizeram este enorme esforço para nos apoiar. Compreendo, também, as suas dificuldades em conseguirem esses mesmos apoios, dada a realidade que vivemos. Fizemos um bom trabalho e é uma pena não continuar no CNV Moto.”