A pole de Ivo Lopes traduziu-se numa imediata vantagem para o piloto da Amadora no arranque das 15 voltas da primeira Superbike que animou o final da ventosa tarde de Sábado no AIA.

Atrás, a BMW ENI deixava em luta furiosa Tiago Magalhães e Pedro Nuno, seguidos de perto por André Pires e Ricardo Lopes.

Ivo Lopes celebrou assim mais uma vitória na BMW

André Pires viria cair na parabólica apanhando pelo muito vento logo a seguir, enquanto mais atrás a BMW de Mário Alves protagonizava uma boa luta com a Kawasaki de Ricardo Lopes, que viria a levar vantagem, enquanto à frente, 2 voltas depois, Pedro Nuno passava Tiago Magalhães para segundo, mas já muito tarde para ir incomodar Ivo no comando, embora o seu ritmo parecesse em tudo semelhante, o piloto de Vila Franca muito solto na R1 do Team Target.

Tiago Magalhães passou a rodar num terceiro solitário a mais 25 segundos da frente, com Tiago Cleto e Romeu Leite em animada luta que acabou por favorecer o primeiro.

BMW x Kawasaki em luta cerrada

Tiago Dias, com a sua R1 reparada à pressa da queda nos treinos, descobriu tarde demais o que causara o acidente, um rolamento moído cuja vibração afastava as pastilhas de travão, e foi para a pista muito tarde, não se classificando após cumprir apenas 8 voltas.

Ao longo da prova, Ivo aproveitou pelo melhor as suas carenagens recém-decoradas pelo próprio para impor um ritmo bastante quente, que assegurou a vitória, mais uma, à BMW ENI, por 7,504 segundos.

Com a violenta queda de André Pires, a Machine perdeu bastante da sua Beauty

Dani Trelles venceu mais uma vez as Superstock 600 na sua Yamaha, adiantando ainda Fernando Freitas das SBK, com a segunda 600, a de Jaime Coelho, segunda 600 e último.