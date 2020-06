O Campeão em título das Pré-Moto 3, aproveitando poder concentrar-se só numa classe este ano, (o ano passado correu em duas e quase foi Campeão em ambas!) levou a sua nova BeOn 250 à pole com um tempo redondo de 2:00.248 no primeiro treino de qualificação, deixando outro “internacional”, Pedro Fragoso, em Yamaha R3, a seu lado na grelha com a honra da pole entre as Supersport 300, e a primeira fila completada pela segunda Pré-Moto3 de Daniel Bento.

Dos 10 lugares seguintes na grelha, no entanto, só a BeOn de Ivan Hernandez veio interromper a longa fila de Supersport 300, alternando entre as Yamaha R3 e as Kawasaki, das quais Tomás Alonso (Kawasaki Escola Iniciação Sintra), Afonso Almeida e Dinis Borges perfazem a segunda fila da grelha.

Madalena Simões, em 12º da geral ou 9º das SSP300, foi a primeira entre as meninas.

Gonçalo Ribeiro foi batido para a pole por 0,932s após uma pequena queda

Na segunda qualificação Domingo de manhã, porém, os da frente já rodaram abaixo dos 2 minutos e Daniel Bento fez um tempo impecável de 1:59.059 para reclamar a pole para a corrida das Pré-Moto3.

Gonçalo Ribeiro acabou por ser atrasado por uma pequena queda, quase sem estragos, mas suficiente para quebrar o ritmo, que impediu o piloto da Lousaestradas de se aplicar a fundo na segunda sessão.

Mais uma vez, a maior oposição das SSP300 veio de Pedro Fragoso, que com eles partilhará a primeira fila da grelha, deixando desta feita Diniz Borges em 4º- até porque o pilotos da Kawasaki teve uma misteriosa avaria no fim do treino e encostou.