Com a segunda visita do Nacional de velocidade a Portimão este fim-de-semana, Pedro Nuno da Yamaha Target liderou o primeiro treino livre sobre a BMW Zanza de Rui Marto com Filipe Lourenço na Aprilia Portugal em terceiro e Mário Alves na outra BMW em 4º.

No entanto havia vários pilotos em Pista, como Ivo Lopes, sem Transponder, tratando-se de um treino privado, pelo que este resultado é meramente oficioso.