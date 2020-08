Gonçalo Ribeiro venceu a sua categoria na prova de Portimão 2 das Pre Moto3, após uma boa luta com Ivan Hernandez, Daniel Bento e Pedro Fragoso das SSP300.

O piloto da BeOn da Lousaestradas, ao defender-se de Ivan Hernandez, que acabou apenas 0,529 milésimas atrás na BeOn semelhante, foi o único a baixar do minuto 59 com a sua melhor volta de 1:58.981 a ser a melhor de corrida e de ambas as classes disputadas, já que a prova é realizada em simultâneo com as Supersport 300, ganhas nesta ocasião por Pedro Fragoso.

Daniel Bento, desta mais rápido que Hernandez em pista, viria a não acabar a prova.

Com este resultado e após 2 vitórias e um segundo lugar, Ribeiro lidera agora destacado o Nacional da categoria, com 42 pontos para os 34 de Hernandez, seguidos de Bruno Salreta, que aqui foi terceiro uma volta abaixo dos vencedores e se encontra na mesma posição no campeonato com 24 pontos.