As SSP300 acabaram com a vitória de Pedro Fragoso, na Yamaha Stand Os Putos, após luta ao longo de toda a prova com Tomás Alonso da Kawasaki Rame Moto, que liderou boa parte da corrida, mas acabaria desclassificado, bem como as Kawasaki da frente, quando na verificação pós-corrida foi detectada a falta de peças, em contravenção com o regulamento de Supersport.

Tomás Alonso comentou:

“Terminado mais um fim de semana de corridas, saio desta prova com um sentimento de injustiça. Tudo começou mal e no primeiro dia de treinos perdemos algum tempo a tentar resolver alguns problemas elétricos.”

O problema acabou por ser identificado como um cabo partido e Tomás conseguiu alinhar, como continua a explicar:

“Chegando às qualificações consegui o segundo lugar da grelha, o que me permitiria um bom arranque para a corrida. Ao longo das 12 voltas, travei uma luta intensa com o meu adversário direto. Liderei durante a maior parte da corrida mas, no fim, o outro conseguiu levar a melhor e cortou a meta apenas 18 milésimas de segundo antes, vencendo a corrida. Terminava assim em 2º lugar, o que seria bastante bom para manter a liderança do campeonato.”

“Porém, no final, a Federação decidiu, e bem, verificar as motas e as três Kawasaki que terminaram nos lugares mais acima na corrida acabaram por ser desclassificadas. Concordo completamente que as motas sejam verificadas a fim de garantir que os regulamentos são cumpridos, no entanto, é facilmente notável que há outras motas irregulares e que nunca são penalizadas, sendo algo tão visível e notório, quer seja por velocidades ou por outras características, completamente observáveis sem grande esforço, pelos responsáveis por verificar a parte técnica das motas.”

“É muito difícil lutar quando não podemos ter todos as mesmas armas. Agradeço a todos pelo apoio, em especial aos meus patrocinadores.”