Hellofoto

No final da corrida de SBK de ontem, ganha por Ivo Lopes, Pedro Nuno, em vez de satisfeito com o segundo lugar e 20 pontos, ficou irritado consigo próprio por ter acabado a 7,5 segundos do vencedor.

Consequentemente, vai tentar corrigir isso hoje e começou por mostrar o jogo sendo o mais rápido no Warm Up.

Enquanto Ivo se ficou pelos 1:47.049 mas vez várias voltas em 1:48 e 1:50 na BMW da ENI, o piloto do Team Target foi de uma regularidade, habitual para ele, mas nem por isso menos espantosa, fazendo todas as suas voltas na Yamaha R1 menos a primeira em 1:47 e sendo o único piloto a baixar dos 1:47 com o seu tempo de 1:46.724.

No entanto, o tempo para a grelha de Ivo obtido ontem é também de 1:46.374 e nessa altura foi ele o único abaixo dos 47…

Tiago Magalhães andou perto na Aprilia da ENI, com um melhor de 1:47.799 e André Pires e Tiago Dias, como motos recuperadas de grandes acidentes ontem, ficaram a seguir, com João Silva, Romeu Leite e Ricardo Lopes a seguir.