Depois de um começo assim-assim no Estoril há duas semanas, com duas quedas e um segundo lugar, Ivo Lopes teve um fim-de-semana em cheio no calor Algarvio de Portimão, saindo da pole para vencer ambas as provas, mas, talvez mais importante em termos da continuidade do seu Campeonato, aprendendo muito acerca da sua nova BMW S1000RR.

Em declarações exclusivas à Motosport, o piloto da BMW ENI explicou:

“Estou satisfeito! E estou satisfeito, porque ontem não fiquei satisfeito!”

“OK, tudo bem que ganhámos a primeira corrida também, mas a moto não estava nada como eu queria, fizemos uma porção de coisas que não resultaram e por isso, fui para o “Warm Up” testar outras soluções… Foi por isso que entrei, dei duas voltas, saí e voltei a entrar!

“No final do Warm Up, com a moto como estava, podia ter feito 1:45, mas por essa altura estava com os pneus gastos.”

NO final, Ivo estava satisfeito

“O facto é que na segunda corrida a moto estava completamente diferente e pude ganhar sem arriscar tanto!

“Aprendi muito este fim-de-semana, e já agora, tenho de agradecer à BMW Motorrad terem posto à minha disposição um telemetrista da Alpha Racing, que trabalha com eles no Campeonato Alemão IDM, com o Ilya Mikhalchik, que lidera o IDM neste momento em BMW, e o Markus Reiterberger… Por acaso, ele até é de Málaga, mas dá assistência às equipas da BMW Motorrad nos vários Campeonatos Nacionais, e ele trabalhou comigo e fez-me entender muitas coisas acerca da moto, que fez toda a diferença!”