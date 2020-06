João Curva e Duarte Amaral, do novo Troféu Aprilia Tuono Cup, ladearam a Yamaha R1 do Troféu TLC de João Curva com 1,4 segundos entre os 3 a definir a primeira fila da grelha…

Na segunda fila, após treinos animados e sem drama de maior, já apareciam duas motos do Troféu Kawasaki Z Cup, as de Vilares/ Vicente (a moto pode ser partilhada nas duas mangas) e Luís Franco entre mais uma Aprilia Tuono, a de Anselmo Vilardebó.

Pavel Bogdanov, um Russo que participa na Tuono Cup, qualificou em 8º

A forma da corrida dificilmente variará muito desta formação, em vista dos intervalos dos tempos, com os homens a partir do 10º Pedro Dias (outra Aprilia!) espaçados a mais de 10 segundos dos líderes.

A corrida de 10 voltas com 18 participantes, onde se saúda o regresso do veterano João Leandro numa Yamaha FZR na LC Open, (“provavelmente não me vou qualificar!” será às 18:15.