No dia em que celebra o seu trigésimo aniversário, a Federação de Motociclismo de Portugal é o ‘pilar’ de um motociclismo português com vitalidade, popularidade e reconhecimento internacional, tanto do ponto de vista de pilotos competitivos como do ponto de vista organizativo.

Foi no dia 11 de Maio de 1990 que se realizou a escritura pública que marcou o ‘nascimento’ da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), então denominada Federação Nacional de Motociclismo (FNM).

O acto foi realizado no cartório notarial de Algés por Jorge Viegas a representar a FNM, António Manuel Francisco pelo Moto Clube de Lisboa e Duarte Forjaz a representar o Moto Clube de Sintra. Nesse mesmo ano, a 1 de Novembro, a FMP tornava-se a representante de Portugal na Federação Internacional de Motociclismo e ao longo da sua história é, nomeadamente, membro fundador da Confederação do Desporto de Portugal, membro do Comité Olímpico de Portugal, membro fundador da FIM Europa e membro fundador da Associação Mediterrânica de Motociclismo.

Desde sempre barómetro da popularidade de qualquer modalidade, o número de atletas federados era de 290 em 1990, valor que em 2019 atingiu o seu patamar mais elevado com um total de 1372 licenças desportivas para pilotos, às quais se juntaram mais 295 licenças para fiscais, oficiais e equipas sendo o número total de 1667, o mais elevado de sempre.

O registo global de licenças desportivas tem revelado tendência de subida desde 2015.

Ao longo destas três décadas de existência foram realizadas 2707 provas sob a égide da FMP em solo nacional, com 225 provas internacionais realizadas em Portugal desde 1991, o primeiro ano em que a FMP recebeu provas a contar para campeonatos da Europa ou do Mundo.

A evolução foi uma constante no número de provas e das 12 realizadas em 1990, o primeiro ano de vida da actual FMP, atingimos em 2019 as 157 provas, sendo este o ano com maior número de eventos realizados em Portugal. Enduro, Motocross e Velocidade, são as disciplinas com provas em todos os anos desde 1990.

A nível internacional Portugal tornou-se desde 2008 – quando se realizaram 12 provas – país de ‘acolhimento’ preferencial para diversos campeonatos, mas os anos da crise económica e austeridade fizeram-se sentir entre 2011 e 2016, onde foram sempre menos de uma dezena as provas realizadas em solo nacional voltando a crescer desde 2017 até às recordistas 15 provas que se realizaram no nosso país no passado ano.

Nestas três décadas de existência foram muitos os clubes que se filiaram no orgão máximo do motociclismo português, sendo 2004 o ano recordista quando na FMP estavam representados 217 clubes, registo bem acima dos 23 de 1990 e dos actuais 141 em 2019, notando-se uma estabilidade a este nível desde 2012.

De olhos postos no futuro a Direcção da Federação de Motociclismo de Portugal é liderada por Manuel Marinheiro, membro da Direcção desde 2009 e à frente dos destinos da FMP desde 2013, sucedendo a Jorge Viegas, o actual presidente da Federação Internacional de Motociclismo.

Manuel Marinheiro olha de forma positiva para o futuro – o actual mandato termina em 2021 – e mesmo sabendo que o ano de 2020 será ‘diferente’ de todos os outros a aposta é dar continuidade ao trabalho até agora feito pela sua ‘equipa’ rumo aos próximos 30 anos da Federação de Motociclismo de Portugal:

‘A Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) faz hoje 30 anos! Tenho a honra de, em meu nome e de toda a equipa que lidero, dar os parabéns à nossa FMP e desejar-lhe muitos mais anos de vida, na promoção e defesa da nossa grande paixão – o motociclismo.

Um agradecimento especial aos signatários da escritura de constituição da Federação em 1990 – Jorge Viegas, Tó Manel e Duarte Forjaz – e a todos os que participaram nestes 30 anos de vida da FMP.

Devido à situação pandémica que vivemos não será possível este ano voltar a bater recordes de licenças desportivas e provas realizadas, como fizemos em 2019. Mas estou certo que, juntos, tudo faremos para ainda em 2020 podermos voltar à prática do motociclismo sem limitações e comemorar o 30º aniversário da FMP.

Parabéns FMP!’