Ivo Lopes antecipou o seu terceiro título no Estoril a uma corrida do final do campeonato de Superbike

Face a uma grelha algo incompleta na penúltima corrida da época, Ivo Lopes impôs-se facilmente no final da tarde de Sábado à esparsa concorrência, deixando Tiago Magalhães da Aprilia ENI a alguma distância em segundo e Ricardo Lopes da Kawasaki em terceiro.

O piloto da BMW ENI Santogal acabou por antecipar assim a celebração do seu terceiro título nacional consecutivo, explicando depois da prova que, de facto, quase tratava as corridas do Nacional como um treino acessível, porque a sua prioridade clara é a internacionalização, que este ano tomou a forma de corridas em Espanha, nas quais acabou por chegar a campeão da classe Open 1000.

Depois de ter feito a pole para a corrida com um 1:40.395 com Tiago Magalhães segundo e Romeu Leite terceiro, a corrida foi ainda mais facilitada pela ausência o principal rival Pedro Nuno da Yamaha e pela queda de Rui Marto na BMW Zanza, com Dani Trelles (abaixo) a vencer mais uma vez a categoria de 600, de que aliás nesta ocasião era o único concorrente…

CNV SBK, Estoril, Corrida 1

175Ivo LopesBMW S1000RR219Tiago MagalhãesAprilia RSV1000358Ricardo LopesKawasaki ZX10R