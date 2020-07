A Kawasaki Ramemoto / Escola IMR Sintra apresentou a sua nova imagem para o Nacional de Velocidade, que será estreada este fim-de-semana na terceira prova do CNV no Estoril com os pilotos Tomás Alonso das SSP300 e Tiago Balhé das Moto5.

A equipa, que compete nas duas classes de iniciação, tem apoios da Kawasaki Portugal, Turma79, Pequenomotos, FMP, Odivelas2020, Fundação do Desporto, Apametal Lda, LS2helmets, PMCimobiliaria, Reboques Amadora, Calistos, Joel Designs, Coolcolante, Ixon, Alpinestars e, claro, da Escola Iniciação Moto Racing de Sintra.

Tomás Alonso qualificou-se em 5º na recente prova de Portimão, indo acabar a sua corrida em 2º e como vencedor das SSP300, e Tiago Balhé acabou a corrida na sua MIR Moto5 em 6º.