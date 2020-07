João Curva impôs-se com a vitória e melhor volta da corrida em 1:50.209 na sua Yamaha R1 do Troféu TLC ao crescente exército de motos da Copa Aprilia /Kawasaki que perfizeram os 8 lugares seguintes na primeira corrida do TLC/Kawasaki/Tuono Cup, com vantagem entre estas para Paulo Vicente e Duarte Amaral, que completaram o pódio nas suas Tuono 1100 V4RR.

Com Hélder Monteiro a seguir e Miguel Vilares a primeira Kawasaki Z900 em 5º, a moto seguinte do Troféu TLC foi a Yamaha 600 de André Capitão em 9º, numa corrida o fim da tarde de sábado em que acabaram 15 concorrentes.