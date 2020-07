Não foram só famosos como Marc Márquez ou Alex Rins que se viram excluídos da atividade desportiva por acidentes, mais ou menos graves, este passado fim-de-semana.

Enquanto na MotoGP foi o que se sabe, no Nacional de Velocidade, também Beatriz Morais acabou hospitalizada depois de cair nos treinos.

A piloto das SSP300 sofreu um aparatoso acidente nos treinos cronometrados e foi evacuada para o Hospital de Cascais.

Beatriz ia para a 4ª volta dos segundos treinos cronometrados, depois de já ter feito um 2:00.546 na volta anterior, quando foi cuspida da sua Yamaha R3, que pôs fim à sua participação no Estoril 2. Mesmo assim, qualificou-se em 13º, mas claro, não viria a participar.

Foi a própria piloto que divulgou a notícia, elogiando a rápida intervenção dos serviços de emergência, com o comentário:

“Fim-de-semana trágico para mim, tive um aparatoso acidente no circuito do Estoril.

Desde já quero agradecer à Rapids e prontidão dos bombeiros, médico e comissários para me socorrer.”

“Estou muito dorida mas bem, vou ficar no SO do Hospital de Cascais para observação pois estou com amnésia momentânea.

Obrigada a todos pelo apoio que tenho recebido.”

Por nós, claro, força e rápidas melhoras!