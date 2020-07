Quinze pequenos pilotos disputaram a corrida das 85GP Moto4/Moto5, saudando-se o regresso do Team Benga, mas o venecedor nunca esteve em dúvida: Afonso Almeida da Oliveira Racing School já tinha feito a pole e em pista no Estoril estava simplesmente numa classe aparte, sendo 6 segundos mais rápido que qualquer outro piloto em pista na sua BeOn com as cores da BP Ultimate.

Martin Marco, já vencedor no CEV, exibe o estilo e maturidade de um piloto muito mais velho

A atestar da juventude e inexperiência da classe, o vencedor fez de facto uma melhor volta em corrida (na última, em 1:59.902) do que tinha feito para a pole…

Estilo não falta a Naama Rosa a caminho do pódio

Isso não quer dizer que não tivesse sido ativamente perseguido, principalmente por Martin Marco na sua MIR, e por Naama Rosa do M C Loulé, que viriam a partilhar o pódio com o vencedor.

O regresso do Team Benga não passou despercebido e animou a corrida

Logo atrás deste trio ficaram Pedro Matos e o primeiro dos pilotos da MotoBenga, Adelino Patronilho seguido de Marcos Alvarez.

A partir daí, outro intervalo para os restantes, liderados por Bruna Santos a estrear-se em 2020 mas a ficar à frente da MIR de Rafaela Peixoto por umas décimas…

Atrás, acabaram Diego Pazos, Tiago Balhé e Martin Jesus, praticamente colados e a uma volta, Bárbara Magro e Gonçalo Capote…