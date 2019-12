CNV: Calendários Nacionais de 2020 anunciados A próxima época desportiva foi delineada na Assembleia Geral da FMP desporto MotoSport desporto/cnv-calendarios-nacionais-de-2020-anunciados_5dfb9101f82d7c7982737c25





Aprovados por unanimidade em Assembleia Geral, foram apresentados há dias pela Federação de Motociclismo de Portugal os calendários desportivos e moto-turísticos com vista ao ano de 2020.

Após uma época de 2019 onde mais uma vez se atingiu um elevado número de licenças desportivas emitidas é com natural ambição que a época que se avizinha é preparada pelas diversas comissões que fazem parte da Federação.

O ano será não só novamente marcado por intensa atividade nas provas de campeonato interno como igualmente – e mais uma vez – por uma multiplicidade de provas de diversos campeonatos do mundo e europeus que passarão por Portugal, desde o Enduro à Velocidade, sem esquecer o Trial das Nações que se realizará pela segunda vez em Portugal, agora em Gouveia, nos dias 12 e 13 de Setembro.

Para já fiquem com a relação acima das provas internacionais de velocidade a realizar em Portugal em 2020 e com o Calendário do CNV abaixo.