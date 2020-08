Afonso Almeida (BEON/Moto4) esteve fora do alcance de qualquer adversário na classe dos mais jovens talentos da velocidade, terminando a corrida com 45,7s de vantagem sobre Marco Martim (MIR Moto5), também ele vencedor no circuito algarvio.

O pequeno Afonso Almeida, já passou de esperança a confirmação entre os mais jovens talentos da nossa velocidade, um estatuto que partilha com o seu rival de muitas corridas Marco Martim.

Embora em categorias diferentes, foram eles que trouxeram maior animação à corrida do AIA deste domingo, prova que juntou as pequena motos de 85GP. Moto4 e as MIR tão bém utilizadas na Oliveira Cup que tem funcionado como um importante viveiro de jovens promessas para a velocidade.

Pedrinho Matos fechou o pódio desta corrida, que também teve um bom desfecho com as provas de Lourenço Vicente e Rafaela Peixoto que fecharam o top 5 da classificação, num total de 9 pilotos finalistas.