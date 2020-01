CNV: 3º Salão Esposende reúne centenas A exposição bienal vai na sua terceira edição desporto MotoSport desporto/cnv-3-salao-esposende-reune-centenas_5e2da9e1f000f412c3a8a153





Organizado pelo ex-piloto de velocidade radicado em França, Alex Laranjeira, está a decorrer desde ontem Sábado o 3º Salão da Moto de Competição de Esponsede.

O certame contou com a presença de inúmeros pilotos nacionais, que a dada altura se reuniram em palco com outras personalidades do meio para uma sentida homenagem a Paulo Gonçalves, que recentemente perdeu a vida no Dakar e era da região.

Entre máquinas, pilotos, autógrafos e boa disposição, o evento vem decorrendo com muito público, evidenciando claro crescimento desde as duas primeiras edições.