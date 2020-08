“A expetativa é sempre a mesma, ir para vencer, basicamente!”

Continuando a nossa ronda de impressões dos principais pilotos do Nacional de SBK, falámos com Ivo Lopes, líder do Campeonato, que partilhou algumas reflexões sobre a sua participação no campeonato Espanhol Open 1000 também:

“Portimão é uma pista que conhecemos já, das duas corridas que lá fizemos e em que sabemos que conseguimos ser rápidos, vamos para vencer, basicamente, conquistar a vitória e tentar alargar a vantagem de pontos e conseguir mais pontos para a BMW…”

“No campeonato espanhol, tenho sido rápido, já fiquei em 6º na geral e estava em 3º quando caí em Barcelona, o problema tem sido que não temos dados e a cada pista que chegamos temos que passar a Sexta feira a recolher dados…”

“Os outros andam logo no ritmo sexta-feira, e nós chegamos ao ritmo deles, quando muito, no Sábado, por isso na segunda corrida normalmente estou a atacar mais que na primeira, lá está, conseguimos o ritmo de sexta só dois dias depois…”

“Na última prova saí um bocado a atacar, travei tarde e caí quando ia em terceiro da geral…”

“Estou bem, mas tenho um ombro um bocado saturado porque como já tinha caído em Navarra, foram duas quedas fortes para o mesmo lado, mas acho que é possível andar na frente daquele campeonato também…”

“Eu até preferia fazer as SBK em vez da Open 1000, mas não é a estratégia da equipa, o nosso plano é que este ano pelo menos um de nós seja campeão, o Marino não vai ser campeão de Superbike a ideia é eu ser campeão nas Open1000 e para o ano então estar nas SBK”

“Em Portugal é tudo mais fácil, porque primeiro só há duas pistas e depois, os pneus são iguais para todos, não temos que tomar uma decisão com os pneus, às vezes lá andamos a afinar a moto e ainda temos que fazer a escolha dos pneus disponíveis e depois, na corrida, descobrimos que a escolha de pneus não foi a mais acertada e portanto é uma complicação que não existe em Portugal…”