Mais um piloto de topo e ex-campeão nacional que se prepara para regressar este fim-de-semana no Estoril, Tiago Magalhães, 4º o ano passado após ter sido impedido por lesão de contestar as duas últimas provas, disse:

“Não tem sido fácil, cheguei a pensar que nem íamos ter Campeonato. Felizmente que sim, por que já estava farto de estar em casa, sem andar de moto!

Como os ginásios e tudo fechou, tenho estado a treinar em casa, na parte do exercício físico e claro na bicicleta, agora já tenho conseguido sair e treinar Motocross.

Vai ser um começo um bocado forçado, há uns dias nem sabíamos de nada, mas também já estamos habituados, em Portugal é tudo à última hora…

Por acaso, até andei com a equipa da Aprilia Racing em Janeiro, trabalhámos muito na eletrónica e afinações com um engenheiro que cuida do Biaggi, o Eneo Maroni, aprendemos mais num dia que um ano por nossa conta em Portugal. A melhoria foi do dia para a noite, alias eu não confiava muito na eletrónica, andava com a maioria dos sistemas desligada, agora com os parâmetros que ele nos ensinou a regular é outra coisa…

Segundo ele, nós estávamos a trabalhar como amadores, com alguns parâmetros a zero e outro desligados era como uma moto para track day, quando segundo ele o que tens ali é quase uma centralina de MotoGP, que dá para fazer muitas coisas… dividiu-me a pista em 25 partes e em cada uma podes regular a aceleração, o controlo de tração, a travagem motor, conforme necessitas. Agora podemos fazê-lo nós mesmos, mas não é fácil, precisamos de mais tempo é como outra coisa qualquer, treinar para aperfeiçoar…

Como eles têm uns treinos ao mesmo tempo em Itália, ele não pode cá vir, mas vai estar em Time View connosco, prepara os mapas no computador dele e depois vai descarregar no meu… É outra coisa, também nos arranjou escapes da Akrapovic específicos da Aprilia, coisas a que nós com os nossos contactos não chegamos, e ensinou-nos uma data de truques na suspensão. Alguns, já tínhamos chegado à conclusão que era como fazer, mesmo contra alguns dos conselhos da Andreani.

Claro, estou motivado, até perdi uns quilos, e o Bernardo está a perceber melhor o que tem de fazer. Ainda espero que o Engenheiro possa cá vir para outras provas… Também temos algumas surpresas com novos patrocinadores, continuamos com a ENI Chaves do Areeiro e Salgados, mais uma financeira, a Cripto Investments… tudo será revelado esta quinta-feira no Autódromo!”