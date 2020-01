CNV 2020: Salão de Esponsende é já este fim-de-semana O Salão tem crescido em tamanho e implantação ao longo de 3 edições desporto MotoSport desporto/cnv-2020-salao-de-esponsende-e-ja-este-fim-de_5e2b0e049183311287949c35





Decorre amanhã e Domingo, 25 e 26 Janeiro, o 3º Salão de Motos de Competição de Esposende, que teve origem numa ideia do antigo piloto de velocidade Alex Laranjeira e o apoio da autarquia, crescendo ao longo das duas primeira edições para se tornar uma evento incontornável na região.

Este ano, o evento tem lugar na zona ribeirinha a partir das 9:00, e há vários convidados de honra, um deles Alex Vieira, ex-Campeão Mundial de Resistência português, e está também planeada uma homenagem ao malogrado Paulo Gonçalves, que era da região e fora um dos convidados de destaque das anteriores edições.

Outros presentes incluem Ivo Lopes, Kiko Maria, André Capitão, Mateus Cepa e António Oliveira, além de pilotos do passado e outras personalidades do meio, com várias demonstrações de Free style, Stunt e Trial planeadas na zona ribeirinha durante o evento.