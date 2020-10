O piloto algarvio levou a sua colorida Yamaha R6 à vitória no concorrido Troféu após uma luta o ano todo com o Angolano Vítor Barros

Numa série em que a regularidade foi fator preponderante, Ricardo Silva do MotoClube Loulé arrebatou o título da Copa Motoval com apenas três vitórias, contra as sete de Victor Barros, (38) que perdeu no final por dois resultados menos regulares no início do campeonato, quando tudo era ainda muito estranho para o angolano vindo correr para Portugal.

Em terceiro, a completar um braçado de Yamaha R6 do Team Target, ficou Henrique Gouveia (44) que, pelo contrário, ganhou as duas primeiras provas do ano e depois andou sempre nos lugares mais baixos do pódio sem voltar a vencer.

Numa classe em que as R6 dominaram, Diogo Queirós e Miguel Silva ficaram a seguir, com a primeira Kawasaki a pertencer a João Cruz dos Moto Galos e uma Triumph Daytona, de Féliz Wagner, a conquistar o sétimo lugar.

O Top 10 foi completado por Péricles Lacerda, Carlos Pinheiro e Luís Branquinho, com 13 pilotos a pontuar, incluindo um homónimo do autor…

Para o ano há mais!