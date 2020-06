Depois de liderar a prova de Pré-Moto3 na sua BeOn até 4 voltas do fim, o Campeão em título Tiago Ribeiro acabou suplantado pela moto semelhante de Ivan Hernandez, deixando Daniel Bento no segundo lugar do pódio com outra BeOn e a primeira R3 da Copa de Supersport 300 do Stand Os Putos colocada em terceiro da geral.

Quando tudo indicava que Tiago Ribeiro iria ganhar, a sorte não quis assim

Diniz Borges e Tomaz Alonso, em Ninjas 400, acabaram a seguir com nada entre eles, após uma boa luta ao longo das 14 voltas da corrida.

Madalena Simões liderou o segundo grupo

Aliás, a corrida mais animada foi a das pequenas SSP300, em número de 13, os concorrentes até ao 7º de Vasco Esturrado a acabar numa longa fila indiana muito perto, seguidos a alguma distância por Madalena Simões, que liderou para casa o segundo grupo na 8ª posição, e apenas Beatriz Morais, Diogo Martins e Pedro Marques a acusar um pouco menos rodagem, terminando uma volta abaixo.