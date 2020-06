Miguel Oliveira venceu com a maior naturalidade na corrida inaugural do Campeonato Nacional de SBK no Estoril, pilotando uma Yamaha descaracterizada para não arriscar ofender a sua relação com a KTM com que compete no Mundial de Velocidade.

O piloto de Almada, que já nos treinos deixara Ivo Lopes na BMW ENI a 0,136s, fez uma melhor volta de 1:40.030 para deixar em segundo Pedro Nuno, do Team Target, a 45 segundos a 1,648 segundos da melhor volta do Mundialista e André Pires a completar o pódio a 57,494s.

Já tínhamos falado do regresso de Tiago Dias e da sua renovada estrutura, o Team Dias SBK, no seu regresso às Superbike, aos comandos de uma nova Yamaha R1, e para o piloto foi um dia marcante:

Tiago Dias #55 “Entrámos em pista tranquilos, com a finalidade de rodar o maior número de voltas possíveis. Tivemos de lidar com todas as novas “surpresas”, porque ainda não conhecemos totalmente a moto ao nível da electrónica e ainda não estão – de longe – todas as coisas resolvidas. Basicamente, o balanço geral do dia foi positivo, em que me senti bem e em que a minha equipa esteve excelente.

Vamos continuar a trabalhar, a evoluir a moto e o meu ritmo. Teremos a primeira corria já neste Sábado, ao fim de quase oito anos e esta oportunidade não seria possível sem o esforço do Duarte Figueiredo e do Francisco Empis, que tiveram de criar uma equipa de raíz, com uma pandemia no processo, permitindo este meu regresso às Superbike.”

Na manga de Sábado à tarde, Tiago foi apenas 6º, aliás num plantel completamente monopolizado pelas R1, com mais 5 motos do modelo de Akashi a sua frente.

Ivo Lopes, Campeão em título, abandonou a corrida à 4ª volta e portanto não se classificou.

CNV Superbike, Corrida 1

1 88 Miguel Oliveira – Yamaha R1 15 Voltas – 1:40.030

2 85 Pedro Nuno – Yamaha R1 Team Target 15 – 1:41.678

3 14 Andre Pires – Yamaha R1 15 1:43.486

4 134 Tiago Cleto – Yamaha 15 1:43.482

5 84 Romeu Leite – Yamaha 15 1:43.843

6 55 Tiago Dias -Yamaha 15 1:45.183

7 46 Tiago Morgado 15 1:45.442

8 58 R Lopes Rl 58 Racing School 1:44.774

9 15 R Silva – Eni-Aprilia Portugal 15 1:45.843

10 93 Lourenço – Eni-Aprilia Portugal 14 1:47.357

11 79 Mario Alves – 14 1:48.786

12 76 Jaime Coelho -14 1:48.566 (STK 600)

R 75 Ivo Lopes – BMW Motorrad Portugal Eni 1:40.759