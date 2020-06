O início do Campeonato Nacional de Velocidade marca um regresso inesperado mas muito bem vindo, dum dos mais internacionalizados portugueses de há uns anos, Tiago Dias.

O piloto de Tires, entre as suas novas responsabilidades de pai, pois a juntar à Laura de 7 anos, veio agora um Santiago, falou no confinamento – “ Tentei manter a preparação física sobretudo com corrida e pé e bicicleta” – e nos planos para 2020, após algumas época de participação em Supermoto:

“A corrida não sei como vai ser, tenho estado a tratar da moto e da boxe, para estar tudo bonitinho, projetei um boxe de 6x6m e só depois percebi que nos vão colocar 4 motos por boxe…

Vai ser a primeira vez que vou correr desde Magny Cours em 2012 nas Superstock, com uma Yamaha R1 nova, mas não tem nada a ver, ainda por cima com slicks, as eletrónicas é tudo diferente, fiz-lhe a rodagem na rua e depois ficou parada, a ignição só chega agora!

É o regresso doTeam Dias, tentei tirar algumas referências, mas como nunca andei de slicks é uma incógnita…!”