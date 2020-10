CNV, 2020: João Curva vencedor do Troféu TLC

A classe Open foi dominada pelo piloto da Yamaha, com as motos dos Troféus Kawasaki e Aprilia a confundir as coisas no pelotão A Taça Luís Carreira esteve menos competitiva que o habitual, na opinião de alguns, algo desvirtuada pela presença das modernas Aprilia do Troféu Tuono numa classe que contempla motos com 20 anos,