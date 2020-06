Outro piloto principal do plantel do CNV, aliás com vários títulos nacionais, Ivo Lopes tem este ano responsabilidades acrescidas no desafio de contestar em simultâneo os Campeonatos Nacional e de Espanha de SBK numa nova BMW S1000RR.

“O confinamento foi muito saturante, mas pelo menos treinei a 100%, não tanto a parte física, mas de bicicleta e dei-me bem, foi treinar, treinar, treinar!

Agora para a corrida, foi tudo à última hora, preparara e decorar a moto, a boxe, o fato só chega esta quinta-feira…

Por isso, a pressão está a acumular um bocado, tenho apoio de Espanha e sou piloto oficial BMW, com um modelo de 2020 que infelizmente é completamente diferente, estou a falar por alto, porque não sou mecânico, mas o chassis, as rodas, braço oscilante, é tudo novo…

O problema é acabar de ajustar a moto, não tive tempo de a adaptar a mim, porque houve pouco tempo, antes disto tudo, tinha rodado em Albacete, mas depois de estar parado 3 meses…

A expetativa é sempre a mesma, ganhar, como todos os pilotos, mas entrar com alguma prudência, porque tanto podes ganhar uma corrida como comprometer o Campeonato todo com algum azar… Ainda nem sei se vai haver corridas que chocam com Espanha, nesse caso a prioridade são as do Campeonato de Espanha, mas se perder 2 provas em Portugal, são 100 pontos em jogo… Depois do Covid, precisamos disto!”