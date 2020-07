A terceira prova do Nacional de Velocidade, que começou em força no Estoril e continuou em Portimão com boas corridas e grelhas bem preenchidas, considerando a crise, está marcada para o fim-de-semana de 18 e 19 de Julho, daqui a sensivelmente duas semanas.

Como sempre, o fim-de-semana começa com treinos privados, na prática um Track Day, e segue com os treinos oficiais, havendo já algumas corridas no Sábado à tarde.

A FMP acaba de revelar os horários e programa da prova, que podem consultar aqui