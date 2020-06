Depois de vencer facilmente a manga de ontem na inauguração Europeia de um campeonato Nacional após o Covid-19, hoje, numa tarde perfeita no Estoril em termos de sol e pouco vento, Miguel Oliveira repetiu a dose na sua não-Yamaha- “diz que é uma MotoGP”!”, deixando atrás de si, inicialmente, uma renhida luta entre a BMW de Ivo Lopes e a Yamaha de Pedro Nuno.

Logo à primeira volta, já Oliveira (88) levava um bom avanço

Cedo o homem da BMW apagou o gosto amargo do “highside” do dia anterior e se afastou da R1 do Team Target pilotada por Pedro Nuno, mas já muito tarde para acompanhar Oliveira, que de qualquer modo, vindo da MotoGP, e com uma volta mais rápida de 1:39.599, batendo ainda a sua própria pole, era 1,2 segundos mais rápido em pista que qualquer um dos outros concorrentes.

Ivo Lopes repetiu a queda de ontem, mas já depois da prova parada pela queda de Tiago Dias

Os duelos em pista não ficaram por aí, porém, pois logo atrás de André Pires a rodar algo isolado na R1 da Beauty Machines, havia outra boa luta entre Romeu Leite, Tiago Dias (mais duas Yamaha R1!) e João Silva na sobrevivente RSV da Aprilia ENI, depois de Tiago Magalhães se ter auto-excluído quando a queda de ontem resultou numa válvula empenada e em exclusão da ação de hoje.

Só que, a 3 voltas do final, Tiago Dias conseguiu cair, com uma suspeita gripagem de motor, e a corrida acabou mais cedo, elevando um lugar todos os 13 sobreviventes, com Tiago Morgado a melhor Kawasaki, para não dizer a única, em 7º, incluindo as 600 do vencedor da classe Jaime Coelho e de Dani Trelles…

Após alguma confusão devido à bandeira vermelha, com André Pires dirigido para a cerca do pódio, Ivo Lopes e Pedro Nuno juntaram-se a Oliveira no pódio.