Mecânico, preparador, empresário, pai, avô e sobretudo, um amigo para muitos. Os com memórias mais longas irão recordá-lo da sua longa associação com a Honda, dos tempos do Troféu CBR. Outros, mais recentemente, como o homem que assegurava um verdadeiro serviço de assistência ao longo de várias edições do Portugal de Lés a Lés.

Associado a muitos pilotos de sucesso, como Luís Carreira, Miguel Praia, Gilson Scudeler, Vasco Salgado, e muitos outros, Saraiva acompanhou corridas em Portugal, na sua Angola, em Macau e em quase todas as pistas onde houvesse pilotos seus presentes. Exímio preparador de tudo desde motores a suspensões, quer de modernas, quer eventualmente de clássicas, também tinha uma clientela VIP na sua oficina da Reboleira, que incluía os atores Vítor Norte, João Lagarto e várias personalidades do meio.

A sua equipa Honda Repsol foi Campeã com Luís Carreira e esteve também no Troféu Hornet com Miguel Praia.

Foi o chefe de equipa numa participação nas 8 Horas do Estoril do Mundial de Resistência onde emparelhou Gilson Scudeler com Luís Cunha no que foi a estreia internacional do futuro duplo Campeão Mundial de Endurance Matthieu Lagrive.

Ultimamente, sofria de inúmeros períodos de saúde debilitada, mas alternava as idas ao hospital com a presença na sua oficina, sempre com um sorriso.

De entre as numerosas homenagens que estão aparecer um pouco por todo o lado nas redes sociais, destacaria duas, a começar pela do piloto Brasileiro Gilson Scudeler:

“Jose Carlos Saraiva era mais que um grande amigo, era um irmão que encontrei em Portugal, um grande parceiro com um coração enorme sempre pronto para tudo! Foram muitas viagens, corridas, dificuldades, conquistas e risadas que em sua companhia se transformaram em grandes aventuras que fizeram parte da história e jamais vou esquecer seu sorriso e o quando nos divertíamos juntos! Chefe, descanse em paz!”

Igualmente, o actor e cliente regular da oficina Vítor Norte teve isto a dizer:

“Hoje a minha homenagem vai para o José Carlos Saraiva, grande amigo que faleceu hoje. O motociclismo está mais pobre. Adeus, adeus corridas da minha juventude. Até um dia amigo.”

Perdemos um amigo e um modelo. DEP.