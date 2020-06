A Federação de Motociclismo de Portugal divulgou já o calendário definitivo das restantes provas do campeonato nacional de Todo-o-Terreno 2020.

Com o regresso gradual do desporto motorizado à actividade, são várias as disciplinas que se preparam para o desconfinamento total e o TT é uma delas.

Recordamos que o campeonato nacional de Todo-o-Terreno teve a sua primeira ronda no dia 24 de Fevereiro em Góis, uma prova ganha por António Maio após um interessante despique com Mário Patrão.

A Baja do Pinhal será a segunda etapa do campeonato entre os dias 11 a 13 de Setembro, seguida por Reguengos de Monsaraz, Idanha-a-Nova e, finalmente, a mítica Baja Portalegre em Novembro.

Os títulos nacionais de TT de 2020 serão assim decididos num total de cinco rondas.

Calendário CNTT 2020

11 a 13 de Setembro – Pinhal

25 a 27 de Setembro – Reguengos

17 a 18 de Outubro – Idanha-a-Nova

05 a 07 de Novembro – Portalegre

—

(Foto: Facebook Baja Portalegre)