CNTT: Suspensão da data da Baja TT Montes Alentejanos

Sem estarem asseguradas as devidas condições sanitárias a Baja TT Montes Alentejanos não será realizada na data inicialmente prevista no calendário do campeonato nacional de Todo-o-Terreno. The post CNTT: Suspensão da data da Baja TT Montes Alentejanos first appeared on Offroadmoto.