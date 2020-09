Com quase 300 quilómetros de extensão divididos por três sectores selectivos nos dias 12 e13 de Setembro, Sábado e Domingo, a Baja TT do Pinhal marca o regresso do campeonato nacional de TT à actividade.

Foi no dia23 de Fevereiroque o campeonato se iniciou, mas só agora é possível retornar à actividade para iniciar as suas quatro derradeiras provas, cabendo o regresso a uma organização da Escuderia de Castelo Branco, ‘equipa’ que colocou igualmente na estrada a primeira prova do campeonato nacional de rallyes (CPR) após a paragem.

Com mais de uma centena de pilotos inscritos a prova será igualmente elegível para a Taça do Mundo de Bajas e Campeonato Europeu de Bajas, reunindoquase quatro dezenas de pilotos no seu pelotão, destacando-se globalmente as 52 motos, 15 moto 4 e 62 SSV que confirmaram a sua inscrição.

Desenhados nos concelhos de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Sertã os três sectores selectivos terão 80,870 quilómetros, 140,320 quilómetros e 76,080 quilómetros para um total absoluto de 298,370 quilómetros de competição que prometem ser bastante animados.

No Sábado a partir das14h30será realizado o primeiro SS para no dia seguinte o primeiro concorrente deixar o parque-fechadoàs 06h45, estando este localizado nas Piscinas Municipais de Vila Velha de Ródão.