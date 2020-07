CNTT regressa em Setembro

Caros pilotos, copilotos, responsáveis de equipas, organizadores, patrocinadores e demais intervenientes no CNTT. Em primeiro lugar fazemos votos para que estejam bem de saúde, o mesmo acontecendo com todos os que vos são próximos. Vivemos um período muito complicado e que seguramente vos afetou a todos. A uns mais e a outros felizmente menos. Vivemos tempos de incerteza com a qual teremos de lidar a curto, médio e longo prazo. Apesar disso ou por isso mesmo, a nossa aposta vai no sentido de lutar e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para dar a resposta possível e mais adequada em prol de uma modalidade desportiva pela qual todos nós nutrimos uma enorme paixão e que queremos manter viva, ativa e profundamente dinâmica. Em finais de Junho, com o envolvimento de muitos, ficou provado que poderemos dar continuidade ao melhor campeonato de todo-o-terreno da Europa, cumprindo as regras que nos são exigidas para que tal aconteça. Se ainda não teve a possibilidade de ver a reportagem sobre o Test Day TT agradecemos que disponibilize alguns minutos do seu tempo porque vale a pena e perceberá do que estamos a falar. (ver aqui) Não sendo possível realizar provas nos meses de Julho e Agosto, devido ao perigo dos incêndios, o CNTT tem regresso agendado para 12 e 13 de setembro na Baja TT do Pinhal, com organização da Escuderia Castelo Branco. Irão proximamente receber informações sobre a prova, mas poderão ir consultado os canais do organizador e os dos CNTT (ver no final deste texto) Apesar da ausência de corridas a A2 Comunicação manteve a sua programação televisiva nos canais Bola TV, Benfica TV, Localvisão e Eleven Sport. Para o mês de setembro regressarão ainda os programas na RTP e também na Sport TV. Em parceria com o programa radiofónico 16 válvulas foram feitas perto de uma centena de entrevistas que têm sido disponibilizadas nos canais do CNTT. Foi e será uma forma de nos mantermos unidos e de darmos a conhecer melhor os nossos pilotos, copilotos, mecânicos, preparadores, organizadores e demais intervenientes no CNTT. Estamos apostados em superar todos os condicionalismos e encontrar as melhores soluções, seja para a componente desportiva, logística ou promocional do CNTT. Um protocolo de segurança será disponibilizado aos organizadores, que todos terão que cumprir sem reservas. Iremos manter a aposta nos mais jovens com o apoio dos organizadores das provas ( este ano no setor das motos) e nas senhoras (motos e quads) oferecendo-lhes a inscrição. O Troféu Mini Baja terá a sua segunda edição com três provas (Pinhal, Idanha e Portalegre) O Road to Dakar mantêm-se e será adaptado às novas datas. Iremos ter duas das três provas do Campeonato Europeu de Bajas, assim como duas das três provas da Taça do Mundo de Bajas em Portugal. Uma excelente oportunidade para os nossos pilotos obterem títulos de grande notoriedade (brevemente iremos dar informações detalhadas sobre este assunto).